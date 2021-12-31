Iğdır'daki kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başındaki zat, kamu görevlilerini tehdit etmeyi, kamu kurumlarını basmayı, bir siyasi eşkıyalık yapmayı iyice...

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: " CHP'nin başındaki zatın bu eşkiyavari baskınlarla derdi, kamu kurumlarından bilgi almak değil, orada kaos ve kargaşa...