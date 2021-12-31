Iğdır'daki kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
Iğdır'da resmi kurumlardan kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakaladı.
IĞDIR (AA) - Iğdır'da resmi kurumlardan kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamu kurum ve kuruluşlarından kablo çaldıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Jandarma Su Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince sürdürülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi, 1'i ise tutuklandı.
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AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri