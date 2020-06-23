Iğdır'daki güvenlik duvarları kaldırılıyor DOĞU Anadolu Bölgesi'nin Çukurova'sı olarak nitelendirilen Iğdır'da, terör saldırılarından korunmak için 2015 yılında polis merkezleri, jandarma ve uygulama noktaları gibi hassas yerlerin önüne örülen güvenlik duvarları kaldırılıyor.

DOĞU Anadolu Bölgesi'nin Çukurova'sı olarak nitelendirilen Iğdır'da, terör saldırılarından korunmak için 2015 yılında polis merkezleri, jandarma ve uygulama noktaları gibi hassas yerlerin önüne örülen güvenlik duvarları kaldırılıyor. Iğdır Ticaret Odası Başkanı Kamil Aslan terörün her türlüsünü lanetlediklerini söyleyerek, "Şehir merkezinde bu güvenlik duvarları hoş bir görüntü değildi" dedi.

PKK TERÖR ÖRGÜTÜ BÜYÜK DARBE ALDITürk Silahlı Kuvvetleri'nin çözüm sürecinin bitmesinin ardından 'taarruz' anlayışıyla başlattığı kararlı mücadele çerçevesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile sınır ötesi harekatlar ile terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurdu. Teknolojik silahların etkin şekilde kullanıldığı mücadelenin ardından ağır darbeler alan terör örgütü PKK'nın 'kalbi' olarak gördüğü Kandil'e yönelik hava harekatlarıyla harekat alanı iyice daraltıldı. TSK'nın etkin mücadelesinin ardından başlayan güven ve istikrar ortamı ile Doğu ve Güneydoğu'da halk üzerinde hissettiği korku ve baskıdan kurtulurken, örgüt içerisinde de çözülmeler başladı. Türkiye genelinde birçok ilde emniyet tedbirleri kapsamında karakolların, polis merkezlerinin, Jandarma karakollarının ve uygulama noktalarının etrafına konulan beton duvarlarda artık vinç yardımları ile kaldırılmaya başlandı. Bu süreç ise halkta büyük sevinç yarattı.GÜVENLİK DUVARLARI HOŞ BİR GÖRÜNTÜ DEĞİLDİTürkiye'nin İran, Ermenistan ve Nahcivan olmak üzere 3 ülkeye sınırı olan, Ağrı Dağı'nın yüzölçümünün yüzde 65'ine sahip Iğdır'da da kent merkezindeki beton duvarlar kaldırılmaya başlandı. Terörün her türünü lanetlediklerini söyleyen Iğdır Ticaret Odası Başkanı Kamil Aslan, "Terörden dolayı alınan emniyet önlemlerinin önemli olduğunu biliyoruz. Iğdır, asayiş yönünden Türkiye'nin en huzurlu illerinden biri. Dışarıdan gelen bir yabancı için bu bariyerler hiç hoş görüntü değildi. Yalnız Iğdır'da değil, Doğu ve Güneydoğu illerimizin birçoğunda böyle algılanıyor. Biz cazibe iliyiz, yatırımda öncelikli illerden birisi olduğumuzu düşünüyoruz. Organize sanayi bölgemizle, yatırımlarımızla, iklimimizle, kalifiye elemanımızla, istihdamda öncelikli il olmamız hasebiyle biz görüntü olarak güvenilir, yatırım yapılabilir, rantabl bir il olduğumuzu yatırım yapılabilir bir il olması noktasında, bu görüntüyü vermeliyiz diye düşünüyorum. Emniyetimizde güvenlik bakımından uygun görmüşlerdir çokta isabet olmuş, Yatırımcı ve gelen turistler için hoş bir ortam olacak diye düşünüyorum. Ekonomik anlamda faydası olmasa da yatırım anlamında getirisi olacaktır" diye konuştu.UTANÇ DUVARLARINI GÖRDÜĞÜM ZAMAN KAHROLUYORDUMKendi ülkemizde askeri ve polisi korumak için duvar çekilmesinin hoş bir görüntü olmadığını ifade eden kuyumcu Orhan Çevik ise "Bu memleket hepimizin. Bir Bayrak altında yaşıyoruz. O utanç duvarlarını gördüğüm zaman kahroluyordum. Biz bu ülkede Kürdü, Lazı, Çerkez'iyle biriz. Allah'ımız, Kur'an'ımız, dilimiz ve bayrağımız bir. Bunların hepsi Ermenilerin, Siyonistlerin oyunudur. O duvarlar tatbiki kaldırılsın. Keşke hiç konulmasaydı. Duvarların kaldırılması Iğdır'ımızın daha güvenli yarınlara kavuşması açısından çok isabetli olmuş. Bizim Türkiye'den başka vatanımız yok. Allah Türkiye'ye zeval vermesin, devletimizi milletimizi korusun" dedi.

Taksici Bayar Akar da duvarların kaldırılmasının Iğdır'a gelen yerli ve yabancı turistlerin bakış açısını değiştireceğini, trafiğin rahatladığını ve görüntü kirliliğinin ortadan kaldığını söyledi

Kaynak: DHA