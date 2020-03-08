Iğdır'daki futbol maçlarına "kadın eli" değdi
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Futbol, Iğdır, Güncel

Iğdır'daki futbol maçlarına "kadın eli" değdi

Iğdır'da iki gün boyunca yapılan tüm 1. Amatör Lig müsabakalarını kadın hakemler yönetti.

08.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:21
Iğdır'daki futbol maçlarına

Iğdır'da iki gün boyunca yapılan tüm 1. Amatör Lig müsabakalarını kadın hakemler yönetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Hakem Kurulu ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunca alınan karar doğrultusunda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 7 ve 8 Mart tarihlerinde Semt Sahası'nda yapılan müsabakalarda hakem, yardımcı hakem, saha komiserliği ve diğer tüm saha içi görevlerini kadınlar yürüttü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Zehra Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak kadının her platformda olması adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Özkan, sahalarda kadınları görmekten gurur duyduklarını belirterek şunları dile getirdi:

"Kadınlarımıza destek vermek için bugün buradayız. Dünyanın her yerinde, özellikle sporda kadınları ön planda görmek Bakanlığımız ve bizim açımızdan gurur verici. Kadınlara destek vermek ve kadına yönelik şiddetin son bulmasını dilemek amacıyla buradayız. Hem sporda şiddete hem kadına yönelik şiddete 'hayır' diyoruz. Hem çalışan kadın antrenörlerimiz hem de hakemlerimiz olarak Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz."

Iğdır İl Hakem Kurulu Başkanı Metin Saftan ise Türkiye Futbol Federasyonunun kadın futbolunu ve hakemliğini desteklediğini aktararak, "Kadın elinin değdiği her yerin güzelleşeceğini düşünüyoruz. Bu manada kadın hakemlerimizin futbol sahalarında olduğu ve olmaya devam ettiği süreçte futboldaki gerginliğin azalacağını, daha güzel ortamlarda futbolun yönetileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

"Dünya, kadın emeğiyle güzelleşir"

Hakem Ceyda Gülşen de kadınların her geçen gün futbolun içinde daha fazla yer almaya başladıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya, kadın emeğiyle güzelleşir. Federasyonumuzun bugün yaptığı bu etkinlik de kadınlara verdiği değerin bir yansımasıdır. Futbol sahaları erkek egemenliğinin en çok hissedildiği yerdir. Bugün burada kadının etkinliğinin yoğun bir şekilde hissedilir olması bizlere gurur vermektedir. Umarım bu alanda kadının etkisi devam eder."

Kaynak: AA

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Manşet

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