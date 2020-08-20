Iğdır'daki doğa köyünde üretim zamanı IĞDIR'da, 45 dönüm arazide kurulan 'Aras Doğa Köyü'nde sebze ve meyvelerden organik ürünler elde ediliyor.

IĞDIR'da, 45 dönüm arazide kurulan 'Aras Doğa Köyü'nde sebze ve meyvelerden organik ürünler elde ediliyor. Başta salça olmak üzere reçel ve marmelat üretimi yapılan doğa köyünde 25 kişi istihdam ediliyor.

Iğdırlı iş adamı Turgay Aras, Küllük köyünde doğa köyü kurdu. 26 kişinin istihdam edildiği doğa köyünde üreticilerin başta domates ve kayısı olmak üzere sebze ve meyveleri alınarak organik ürünlere dönüştürülüyor. Doğa köyüne kurulan dev kazanlarda yapılan salçalar el değmeden kavanozlara doldurulurken, konserve, kurutulmuş biber, patlıcan gibi ürünlerin yanı sıra Iğdır'ın meşhur kayısısı, dutu, vişnesi, pekmezi, pestile dönüşüyor. Aras Doğa Köyü Koordinatörü Erdinç Koşkun, "Iğdır'da ilk defa böyle bir tesis kuruldu. Şimdilik 26 kişiyi istihdam ediyoruz. Gelecek yıl bu sayı daha çok artacaktır. Iğdır çiftçisinin ürünlerini en iyi şekilde değerlendirerek vatandaşa doğal ürünler sunacağız" dedi.

'ÇEVRE KÖYLERDEKİ ÜRETİCİLERİN MAHSULLERİNİ TOPLAMAYA BAŞLADIK'Tesislerde işledikleri ürünlerin bir bölümünü kendi bahçelerinde yetiştirdiklerini bir bölümünü ise çevre köylerdeki üreticilerden aldıklarını belirten Koşkun, "Iğdır'da yetişen ürünlerden reçel, marmelat, sos domates, biber salçası gibi ürünler doğal ve yöresel olarak hazırlanırken hiçbir katkı maddesi kullanmamaktadır. Çevre köylerdeki üreticilerin mahsullerini toplamaya başladık. İnşallah önümüzdeki sene bunu çok yükseklere çıkaracağız. Günlük domates işleme kapasitemiz 10- 12 ton civarındadır. Yaklaşık bir ayda 200- 250 ton civarında domates işledik. Domatesleri hem kurutma hem salça olarak yapıyoruz. Bunun dışında tesisimizin hizmete girdiği dönemde gül reçeli yaptık, karadut reçeli, marmelatı yaptık. Iğdır'ın meşhur olan kayısısını değerlendirdik. Bölgemizdeki 3 çeşit kayısıdan çok miktarda reçel elde ettik" diye konuştu.Doğa köyde ürettikleri ürünleri e-ticaret üzerinden tüm Türkiye'ye satacaklarını ifade eden Koşkun, gelecek yıl ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi. Tesisin 1,5 milyon liraya mal olduğunu ancak ilave yatırımlar yapılacağını vurgulayan Koşkun, birçok ürünün paketlemesinin yapılmasını sağlayacaklarını belirtti.

Kaynak: DHA