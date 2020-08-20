Iğdır'daki doğa köyünde üretim zamanı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Iğdır'daki doğa köyünde üretim zamanı

IĞDIR'da, 45 dönüm arazide kurulan 'Aras Doğa Köyü'nde sebze ve meyvelerden organik ürünler elde ediliyor.

Iğdır'daki doğa köyünde üretim zamanı
20.08.2020 09:02 | Son Güncelleme: 20.08.2020 09:05

IĞDIR'da, 45 dönüm arazide kurulan 'Aras Doğa Köyü'nde sebze ve meyvelerden organik ürünler elde ediliyor. Başta salça olmak üzere reçel ve marmelat üretimi yapılan doğa köyünde 25 kişi istihdam ediliyor.

Iğdırlı iş adamı Turgay Aras, Küllük köyünde doğa köyü kurdu. 26 kişinin istihdam edildiği doğa köyünde üreticilerin başta domates ve kayısı olmak üzere sebze ve meyveleri alınarak organik ürünlere dönüştürülüyor. Doğa köyüne kurulan dev kazanlarda yapılan salçalar el değmeden kavanozlara doldurulurken, konserve, kurutulmuş biber, patlıcan gibi ürünlerin yanı sıra Iğdır'ın meşhur kayısısı, dutu, vişnesi, pekmezi, pestile dönüşüyor. Aras Doğa Köyü Koordinatörü Erdinç Koşkun, "Iğdır'da ilk defa böyle bir tesis kuruldu. Şimdilik 26 kişiyi istihdam ediyoruz. Gelecek yıl bu sayı daha çok artacaktır. Iğdır çiftçisinin ürünlerini en iyi şekilde değerlendirerek vatandaşa doğal ürünler sunacağız" dedi.

'ÇEVRE KÖYLERDEKİ ÜRETİCİLERİN MAHSULLERİNİ TOPLAMAYA BAŞLADIK'Tesislerde işledikleri ürünlerin bir bölümünü kendi bahçelerinde yetiştirdiklerini bir bölümünü ise çevre köylerdeki üreticilerden aldıklarını belirten Koşkun, "Iğdır'da yetişen ürünlerden reçel, marmelat, sos domates, biber salçası gibi ürünler doğal ve yöresel olarak hazırlanırken hiçbir katkı maddesi kullanmamaktadır. Çevre köylerdeki üreticilerin mahsullerini toplamaya başladık. İnşallah önümüzdeki sene bunu çok yükseklere çıkaracağız. Günlük domates işleme kapasitemiz 10- 12 ton civarındadır. Yaklaşık bir ayda 200- 250 ton civarında domates işledik. Domatesleri hem kurutma hem salça olarak yapıyoruz. Bunun dışında tesisimizin hizmete girdiği dönemde gül reçeli yaptık, karadut reçeli, marmelatı yaptık. Iğdır'ın meşhur olan kayısısını değerlendirdik. Bölgemizdeki 3 çeşit kayısıdan çok miktarda reçel elde ettik" diye konuştu.Doğa köyde ürettikleri ürünleri e-ticaret üzerinden tüm Türkiye'ye satacaklarını ifade eden Koşkun, gelecek yıl ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi. Tesisin 1,5 milyon liraya mal olduğunu ancak ilave yatırımlar yapılacağını vurgulayan Koşkun, birçok ürünün paketlemesinin yapılmasını sağlayacaklarını belirtti.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bergüzar Korel'in gözyaşlarıyla yardım istediği SMA hastalarının ilaçları SGK tarafından karşılanmaya devam edecek Ekonomi
Bergüzar Korel'in gözyaşlarıyla yardım istediği SMA hastalarının ilaçları SGK tarafından karşılanmaya devam...
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Dünya
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi Ekonomi
Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı Magazin
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
'Türkiye'ye gök taşı düştü' iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok Kültür Sanat
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı Cinsellik
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Doğu Perinçek, Zonguldak açıklarında doğal gaz bulunduğunu söyledi
Doğu Perinçek, Zonguldak açıklarında doğal gaz bulunduğunu söyledi
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu genç bir kıza cinsel istismarda bulunan Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu genç bir kıza cinsel istismarda bulunan Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında konuştu
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı
Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu
Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu
Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu
Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu
Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına 'Temas yok' dedi
Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına "Temas yok" dedi
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Vatandaşlar, meteor düşen alanda mıknatıslarla gök taşı aradı
Vatandaşlar, meteor düşen alanda mıknatıslarla gök taşı aradı
2023 yılında seçim sisteminde yapılacak değişiklikle yüzde 1 ve 2'lik partileri sürpriz bekliyor
2023 yılında seçim sisteminde yapılacak değişiklikle yüzde 1 ve 2'lik partileri sürpriz bekliyor
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Zifte bulanan yavru köpeği yeniden hayata döndürdüler, adını 'Şanslı' koydular
Zifte bulanan yavru köpeği yeniden hayata döndürdüler, adını "Şanslı" koydular
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı
Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü
Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Angela Merkel Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Ozan Güven Sezen Aksu Halit Ergenç Bergüzar Korel
Spor Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Çocuk Eylül Silah Siirt
Şu an buradasınız: Iğdır'daki doğa köyünde üretim zamanı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 09:05:28. #1.15#
title