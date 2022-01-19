Iğdır'daki beyaza bürünen kayısı bahçeleri drone ile görüntülendi
AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Iğdır'da etkili olan kar yağışıyla kayısı bahçeleri beyaza büründü.
IĞDIR (AA) - Iğdır'da etkili olan kar yağışıyla kayısı bahçeleri beyaza büründü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kent, etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.
Yıllık yaklaşık 40 bin ton kayısı üretiminin gerçekleştiği bölgedeki bahçeler, kar altında kaldı.
Kayısı bahçeleri, Anadolu Ajansı muhabirince drone ile görüntülendi.
AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri