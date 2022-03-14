Iğdır'daki bazı okullarda kar yağışından dolayı bugün eğitim yapılmayacak

IĞDIR (AA) - Iğdır'da bazı köylerde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan kar yağışı Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkisini artırdı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuzluca ilçesine bağlı Pirli ve Yeniköy İlkokulları hariç tüm köy ve ilçe merkezindeki okullar ile kent merkezine bağlı Gürpınar, Alibeyköy, Mezra, Alikoçak, Karaçomak, Kervansaray, Pınarbaşı, Taşlıca ve Kızılkule köylerinde bugün eğitim yapılmayacak.