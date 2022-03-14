Iğdır'daki bazı okullarda kar yağışından dolayı bugün eğitim yapılmayacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Iğdır'daki bazı okullarda kar yağışından dolayı bugün eğitim yapılmayacak

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Iğdır'daki bazı okullarda kar yağışından dolayı bugün eğitim yapılmayacak

Iğdır'da bazı köylerde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da bazı köylerde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan kar yağışı Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkisini artırdı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuzluca ilçesine bağlı Pirli ve Yeniköy İlkokulları hariç tüm köy ve ilçe merkezindeki okullar ile kent merkezine bağlı Gürpınar, Alibeyköy, Mezra, Alikoçak, Karaçomak, Kervansaray, Pınarbaşı, Taşlıca ve Kızılkule köylerinde bugün eğitim yapılmayacak.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Doğu Anadolu, Iğdır, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title