Iğdır'da Zırhlı Askeri Aracın Devrilmesi
Iğdır'ın Aralık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Kocaeli'ye uğurlandı.
Iğdır'ın Aralık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Kocaeli'ye uğurlandı.
Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda düzenlenen törende, "kobra-2" tipi zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit düşen 26 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Gitmez'in Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi.
Daha sonra şehit Gitmez'in naaşı askeri uçakla memleketi Kocaeli'ye gönderildi.
Törene, Iğdır Valisi Enver Ünlü, 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel, İl Jandarma Alay Komutanı Hakan Başakçı, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sağlam, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.