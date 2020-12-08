Iğdır'da zırhlı araç devrildi: 1 polis yaralandı
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Iğdır'da zırhlı araç devrildi: 1 polis yaralandı

08.12.2020 07:32 | Son Güncelleme: 08.12.2020 07:36
Iğdır'da zırhlı araç devrildi: 1 polis yaralandı

Iğdır'da zırhlı polis aracın otomobile çarpışması sonucu 1 polis hafif yaralandı.

Iğdır'da zırhlı polis aracın otomobile çarpışması sonucu 1 polis hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Evren Paşa caddesi üzerinde Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araç, 33 AEE 736 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle zırhlı aracın yan yattığı kazada 1 polis memuru hafif yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler zırhlı aracın içinde bulunan polis memurlarını çıkardı. Kazada hafif yaralanan 1 polis memuru olay yerine gelen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken, zırhlı aracın çekici tarafından kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

(Ercan Tunç/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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