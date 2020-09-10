Iğdır'da zincirle kaza kamyonette sıkışan 2 kişiyi AFAD kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Iğdır'da zincirle kaza kamyonette sıkışan 2 kişiyi AFAD kurtardı

Iğdır'da meydana gelen zincirleme kazada kamyonette sıkışarak yaralanan iki kişi, Affet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Iğdır'da zincirle kaza kamyonette sıkışan 2 kişiyi AFAD kurtardı
10.09.2020 17:59 | Son Güncelleme: 10.09.2020 17:59

Iğdır'da meydana gelen zincirleme kazada kamyonette sıkışarak yaralanan iki kişi, Affet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Iğdır Doğubayazıt kara yolunun Suveren mevkisinde, Resul Kungurtay (52) yönetimindeki 56 AT 123 plakalı kamyonet, Selçuk Sancak idaresindeki 53 AAH 687 plakalı kamyonete arkadan vurması sonucu hızını alamayarak, 10 BDZ 49 plakalı Kudret Koçyiğit'in kullandığı otomobile çarptı.

Kamyonetin arkadan çarpmasının etkisiyle hamile olan Koçyiğit de hızını alamayıp plakası öğrenilemeyen başka bir kamyona çarptı.

Kaza sonrasında Kungurtay ve aynı araçtaki Eyüp Sezgir (63) ile ismi belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen AFAD ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Koçyiğit, olay yerine gelen jandarma ekiplerine, aniden bomba patlamış gibi bir ses duyduğunu, aracına çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybederek önündeki kamyona arkadan vurduğunu ifade etti.

Kaza sonrasında yaklaşık 3 saat trafiğe kapatılan kara yolu ekiplerin çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Erol Evgin Deniz Seki Acun Ilıcalı Tuna Kiremitçi
Spor Can Bartu Erol Bulut Metin Oktay Eddie Newton Rıza Çalımbay
Daha Fazla Merve Mercan Otilia Bruma Sezgin Erdoğan Buse İskenderoğlu
Şu an buradasınız: Iğdır'da zincirle kaza kamyonette sıkışan 2 kişiyi AFAD kurtardı - Iğdır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 18:02:40. #1.14#
title