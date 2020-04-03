Iğdır'da yüz koruyucu maska üretimi Iğdır'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ulaştırmak amacıyla "Yüz koruyucu siperlik" üretimine başlandı.

Iğdır'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ulaştırmak amacıyla "Yüz koruyucu siperlik" üretimine başlandı.

Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdür Yardımcısı Yener İldokuz ve Bileşim Öğretmeni Çağrı Toktamışlı, sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla yüz siperlik maske üretimi için proje hazırladı. Hazırlanan proje ile siperlik maske üretimine başlandı. Iğdır Merkez İnönü İlkokulunun bir sınıfına kurulan 4 adet 3D yazıcı ile üretime devam ediliyor.

Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdür Yardımcısı Yener İldokuz, "Korona virüs tedbirleri kapsamında Bilim Sanat Merkezinde siperlik maske üretiyoruz. Bu maskeleri sağlık çalışanlarımıza dağıtmak üzere müdürlüğümüze teslim ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız bizim için değerlidir. Alınacak her tedbir virüsten daha etkilidir" dedi.

Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi tarafından 3D yazıcı ile 50 adet siperlik maske üretilerek İl Sağlık Müdürlüğe teslim edildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA