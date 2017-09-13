Iğdır'da Yunus Ekiplerinden Kaçabilen Yok

Iğdır'da polisin uygulama noktasını görüp kaçan şahıslar kıskıvrak yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, eski Melekli yolu üzerinde asayiş ve trafik uygulaması yaparken 76 AV 217 plakalı araç içerisinde bulunan iki kişi kaçtı. Şahıslar ile polisler arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Şahıslar, yunus ekiplerinin başarılı takibi ile Melekli beldesi girişi Ortaokul Yolu Sokak'ta yakalandı. Yakalanan iki şahsın alkollü ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.



Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - IĞDIR