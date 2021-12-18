Iğdır'da yüksek kesimlere kar yağıyor - Haberler
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Iğdır'da yüksek kesimlere kar yağıyor

Iğdır'da yüksek kesimlere kar yağıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Iğdır'da dün akşamdan itibaren etkili olan soğuk hava yüksek kesimlerde kar yağışı olarak etkisini gösterdi.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da dün akşamdan itibaren etkili olan soğuk hava yüksek kesimlerde kar yağışı olarak etkisini gösterdi.

Meteorolojinin kar uyarısı yapması sonrasında Iğdır'da dünden beri itibaren etkisini gösteren soğuk, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Iğdır merkez köyler olmak üzere Tuzluca'nın birçok köyünde de kar yağışı etkili oldu. Iğdır merkeze bağlı Karagüney köyünde dünden beri etkili olan kar yağışı ve sis sonrası güneş yüzünü gösterdi. - IĞDIR

Iğdır'da yüksek kesimlere kar yağıyor

Iğdır'da yüksek kesimlere kar yağıyor

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