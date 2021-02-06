Iğdır'da yoğun sis zincirlemeye kazaya sebep oldu, 4 yaralı

Iğdır'da yoğun sis zincirlemeye kazaya sebep oldu, 4 yaralı

IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesinde yoğun sis zincirleme trafik kazasına sebep oldu.

Kaza, Karakoyunlu ilçesi yakınlarından meydana geldi. Karakoyunlu ilçesinden Iğdır'a gitmekte olan Emrah Kızıl yönetimindeki kamyonet tipi binek araca yoğun sis sebebiyle arkasından gelen TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR sürücüsü fren yapınca yoldaki 4 ayrı TIR maddi hasarlı zincirleme kazaya karışı. Binek tipi araçtaki 4 yaralı olay yerine gelen ambulansla Karakoyunlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.KAZAYI ANLATTI

Iğdır-Karakoyunlu yolunu bir süreliğine trafiğe kapatan zincirleme kazayı bir sürücü hem görüntüledi hem de anlattı. Olay yerindeki ambulanstan görüntülemeye başlayan sürücü, 4 kişinin yaralandığı binek tipi aracı çektikten sonra maddi hasarlı TIR'ları da kayda aldı. Görüntü alırken olayı anlatan sürücü, "Bu sisli havada adamlar 80 suratle geliyor. Bu kadar mı süratli gelinir. Adamlar bildiğin şekilde kasap, başka bir şey değil. Hava da sisli, Bu araba benim aracıma vurduğunda 15 metre sürükledi. Bu sisli havada insan bu kadar süratli mi gelir?" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı