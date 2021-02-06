Iğdır'da yoğun sis zincirlemeye kazaya sebep oldu, 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Iğdır'da yoğun sis zincirlemeye kazaya sebep oldu, 4 yaralı

06.02.2021 13:31 | Son Güncelleme: 06.02.2021 13:31
Iğdır'da yoğun sis zincirlemeye kazaya sebep oldu, 4 yaralı

Iğdır'da yoğun sis zincirlemeye kazaya sebep oldu, 4 yaralıIĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesinde yoğun sis zincirleme trafik kazasına sebep oldu.

Iğdır'da yoğun sis zincirlemeye kazaya sebep oldu, 4 yaralı

IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesinde yoğun sis zincirleme trafik kazasına sebep oldu.

    Kaza, Karakoyunlu ilçesi yakınlarından meydana geldi. Karakoyunlu ilçesinden Iğdır'a gitmekte olan Emrah Kızıl yönetimindeki kamyonet tipi binek araca yoğun sis sebebiyle arkasından gelen TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR sürücüsü fren yapınca yoldaki 4 ayrı TIR maddi hasarlı zincirleme kazaya karışı. Binek tipi araçtaki 4 yaralı olay yerine gelen ambulansla Karakoyunlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.KAZAYI ANLATTI

    Iğdır-Karakoyunlu yolunu bir süreliğine trafiğe kapatan zincirleme kazayı bir sürücü hem görüntüledi hem de anlattı. Olay yerindeki ambulanstan görüntülemeye başlayan sürücü, 4 kişinin yaralandığı binek tipi aracı çektikten sonra maddi hasarlı TIR'ları da kayda aldı. Görüntü alırken olayı anlatan sürücü, "Bu sisli havada adamlar 80 suratle geliyor. Bu kadar mı süratli gelinir. Adamlar bildiğin şekilde kasap, başka bir şey değil. Hava da sisli, Bu araba benim aracıma vurduğunda 15 metre sürükledi. Bu sisli havada insan bu kadar süratli mi gelir?" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Faik Öztrak Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Barış Manço Didem Kınalı Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Metin Oktay Ünal Karaman Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Mersin Antalya Evlilik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Iğdır'da yoğun sis zincirlemeye kazaya sebep oldu, 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 13:34:55. #1.16#
title