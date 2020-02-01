Iğdır'da yoğun kar yağışı, birçok köy yolu kapandı

01.02.2020 10:41 | Son Güncelleme: 01.02.2020 10:46

Iğdır'da uzun zamandan beri etkili olan soğuk hava, dün gece yerini kar yağışına bıraktı.



Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Iğdır'da gece geç saatlerde başlayan ve şiddetini artıran kar, kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.



Kar yağışının etkili olduğu Iğdır Ağrı-Doğubayazıt karayolu üzerindeki İpek Yolu geçidinde kar yağışı ulaşımda zaman zaman aksamalara neden olurken sürücüler kayganlaşan yolda zor anlar yaşıyor. Karayolları ekiplerinin kar temizlik ve tuzlama çalışması yürüttüğü geçitte, tipi nedeniyle bazı ağır tonajlı araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışından dolayı görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.



Iğdır'ın yüksek kesimlerinde bulunan birçok köy yolu kapandı. Sabah saatlerinde köyden Iğdır'a gelmek isteyen vatandaşlar yol kapalı olduğundan dolayı gelemediler. - IĞDIR

Kaynak: İHA