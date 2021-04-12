Iğdır'da yıldırım isabet eden kadın ambulans helikopter ile Van'a sevk edildi
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Iğdır'da yıldırım isabet eden kadın ambulans helikopter ile Van'a sevk edildi

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Iğdır'da yıldırım isabet eden kadın ambulans helikopter ile Van'a sevk edildi

Iğdır'da yıldırımın isabet ettiği kadın, ambulans helikopter ile Van'a sevk edildi.

Iğdır'da yıldırımın isabet ettiği kadın, ambulans helikopter ile Van'a sevk edildi.

Küllük köyünde yaşayan Zeynep Altan'a köyün kırsalında yıldırım isabet etti.

Yaralanan kadın, köye gelen ambulansla önce Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Altan, daha sonra Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Altan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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