Iğdır'da yıldırım düşen ev yandı
IĞDIR'da merkeze bağlı Akyumak köyünde boş bir eve düşen yıldırım ile birlikte yangın çıktı.
12.06.2020 10:28 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:34
IĞDIR'da merkeze bağlı Akyumak köyünde boş bir eve düşen yıldırım ile birlikte yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, maddi zarar meydana geldi.
Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Akyumak köyünde dün saat 23.30 sıralarında sağanak yağış sırasında Atış ailesine ait eve yıldırım düştü. Orhan Atış ve eşinin 3 ay önce ABD'de yaşayan oğullarını ziyarete gittikleri için kimsenin olmadığı evde yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine köye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: DHA