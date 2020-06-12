Iğdır'da yıldırım düşen ev yandı IĞDIR'da merkeze bağlı Akyumak köyünde boş bir eve düşen yıldırım ile birlikte yangın çıktı.

IĞDIR'da merkeze bağlı Akyumak köyünde boş bir eve düşen yıldırım ile birlikte yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, maddi zarar meydana geldi.

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Akyumak köyünde dün saat 23.30 sıralarında sağanak yağış sırasında Atış ailesine ait eve yıldırım düştü. Orhan Atış ve eşinin 3 ay önce ABD'de yaşayan oğullarını ziyarete gittikleri için kimsenin olmadığı evde yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine köye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA