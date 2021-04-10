IĞDIR'DA YILDIRIM ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

IĞDIR'DA YILDIRIM ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

IĞDIR'da etkili olan yağış srasında yıldırım çarpması sonucu 1 kadın yaralandı.

IĞDIR'da etkili olan yağış srasında yıldırım çarpması sonucu 1 kadın yaralandı.

Iğdır'da bugün öğleden sonra dolu ve yağmur etkili oldu. Fındık büyüklüğünde dolu olarak başlayan yağış yerini daha sonra yağmura bıraktı. Yağış sırasında oluşan yıldırım, merkeze bağlı Küllük köyündeki bahçlerinde piknik yapan Zeynep Altan'ı (35) çarptı. Ceviz ağacı altında otururken yıldırım çarpması sonucu yaralanan kadın olay yerine gelen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadının vücudunun büyük bir bölümünde ciddi yanık oluştuğu belirlendi.

IĞDIR'DA YILDIRIM ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI
IĞDIR'DA YILDIRIM ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI
IĞDIR'DA YILDIRIM ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI
IĞDIR'DA YILDIRIM ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Cahit Özkan Mario Draghi Alparslan Türkeş
Magazin Dilan Çıtak Demet Akalın Bülent Ersoy Murat Yıldırım
Spor Arda Turan Cenk Tosun Mesut Özil Ersun Yanal Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksaray Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: IĞDIR'DA YILDIRIM ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 15:57:33. #1.16#
title