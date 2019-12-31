Iğdır'da yılbaşı önlemleri

31.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:06

Iğdır'da yılbaşı tedbirleri kapsamında 1012 asker ve polis ile 163 motorize ekip görev yapacak.

Valilikten yapılan açıklamada, yılbaşı gecesinde huzur ve güven ortamının sağlanması için çeşitli önlemler alındığı bildirildi.

Gün boyunca emniyet ve jandarma ekiplerinin, görev sorumluluk alanlarındaki bölgede çalışma yapacağı ifade edilen açıklamada, "İlimizde vatandaşlarımızın yılbaşı günü ve gecesini huzur ve güven ortamı içinde geçirmeleri ve mağdur olmadan ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayabilmeleri için valiliğimizce gerekli güvenlik tedbirleri almıştır." denildi.

Yılbaşı kutlamaları nedeniyle sahte ve kaçak alkollü içkilerin piyasaya sürülme riskinin de göz önünde bulundurularak denetimler yapılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yılbaşı süresince halkımızın yoğun olarak bulunduğu caddeler, hava limanı, park ve meydanlar, umuma açık eğlence yerleri başta olmak üzere ilimiz merkezinde İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 223 personel ve 41 motorize ekip, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 789 personel ve 122 motorize ekip görevlendirilmiştir. Iğdır Devlet Hastanesi çocuk acil servisinde 2 pratisyen hekim, 3 hemşire, 1 çocuk uzmanı, yetişkin acil serviste 1 acil servis uzmanı, 5 pratisyen hekim, 10 hemşire ve 1 dahiliye uzmanı görevlendirilmiştir."

Kaynak: AA