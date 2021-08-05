Iğdır'da yıkılan cezaevinin yerine yapılan sosyal yaşam alanı ilgi görüyor
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Iğdır'da yıkılan cezaevinin yerine yapılan sosyal yaşam alanı ilgi görüyor

Iğdır'da yıkılan cezaevinin yerine yapılan sosyal yaşam alanı ilgi görüyor
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Iğdır'da yıkılan cezaevinin yerine 5300 metrekareye yapılan sosyal yaşam alanı vatandaşlardan ilgi görüyor.

Iğdır'da yıkılan cezaevinin yerine 5300 metrekareye yapılan sosyal yaşam alanı vatandaşlardan ilgi görüyor.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'in talimatıyla, yeni yerine taşınan Iğdır Ceza İnfaz Kurumunun binası yıkılarak, yeri sosyal yaşam alanı olarak yeniden düzenlendi.

Yaklaşık 5300 metrekareye kurulan yaşam alanında, 3 bin metrekare yeşil alan, 350 metre yürüyüş yolu, çocuk oyun parkı, çardak ve oturma bankları bulunuyor.

Hava sıcaklığının gündüz 35 derecenin üzerine çıktığı, akşamları da sıcak olan kentte birçok kişi, yeni yapılıp ışıklandırılan sosyal yaşam alanına ilgi gösteriyor.

Bölgeye ailece gelen vatandaşlar, ağaçlar arasında yürüyüş ve gezinti yapabiliyor, çardak ve banklarda oturup dinlenebiliyor.

Iğdır'da yıkılan cezaevinin yerine yapılan sosyal yaşam alanı ilgi görüyor
Iğdır'da yıkılan cezaevinin yerine yapılan sosyal yaşam alanı ilgi görüyor
Iğdır'da yıkılan cezaevinin yerine yapılan sosyal yaşam alanı ilgi görüyor
Iğdır'da yıkılan cezaevinin yerine yapılan sosyal yaşam alanı ilgi görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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