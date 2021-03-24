Iğdır'da yeni bir melez kuş türü tespit edildi
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Iğdır'da yeni bir melez kuş türü tespit edildi

24.03.2021 13:23 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:28
Iğdır'da yeni bir melez kuş türü tespit edildi

Iğdır'da kuş gözlemi yapan ekipler, Türkiye'de yeni bir melez kuş türü gözlemledi.

Iğdır'da kuş gözlemi yapan ekipler, Türkiye'de yeni bir melez kuş türü gözlemledi.

Aras Kuş Araştırma ve Eğitim İstasyonu'nda, Kuzeydoğa Derneği, Iğdır, Koç ve Utah üniversiteleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğünce sürdürülen kuş gözlem ve halkalama çalışmalarında görev alan ekipler, farklı bir kuş türü tespit etti.

Kurulan halkalama ağlarına takılan yeni türün sarı kiraz kuşu ile akbaşlı kiraz kuşuna benzemesi üzerine ekipler detaylı inceleme başlattı. Tespit edilen türün, bu iki kuşun melezi olduğu belirlendi.

Türkiye halkasıyla halkalanan kuş doğal ortamına salındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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