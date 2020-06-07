Iğdır'da yaralı kuşlar tedavi altına alındı
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Iğdır'da yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Iğdır'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan güvercin ve ebabil kuşu tedavi altına alındı.

Iğdır'da yaralı kuşlar tedavi altına alındı
07.06.2020 09:06 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:09

Iğdır'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan güvercin ve ebabil kuşu tedavi altına alındı.

Iğdır il merkezinde uçamaz halde bulunan güvercin ile Aralık ilçesinde bulunan ebabil kuşu tedavi altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan kuşlar bakımları ve beslemesi yapıldıktan sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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