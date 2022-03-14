Iğdır'da yaralı kızıl akbaba tedavi altına alındı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da yaralı bulunan koruma altındaki kızıl akbaba (Gyps fulvus) tedavi ediliyor.

Yüzbaşılar köyünde yaşayan Musa Kipici, tarlasında yaralı bir kızıl akbaba görünce durumu yetkililere bildirdi.

Köye gelen jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri, akbabayı teslim alarak DKMP'ye götürdü.

Bölgede görülen 4 akbaba türünden biri olan ve doğaya sağladığı faydasıyla bilinen kızıl akbaba, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.