Iğdır'da yaralı kızıl akbaba tedavi altına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Iğdır'da yaralı kızıl akbaba tedavi altına alındı

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Iğdır'da yaralı kızıl akbaba tedavi altına alındı

Iğdır'da yaralı bulunan koruma altındaki kızıl akbaba (Gyps fulvus) tedavi ediliyor.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da yaralı bulunan koruma altındaki kızıl akbaba (Gyps fulvus) tedavi ediliyor.

Yüzbaşılar köyünde yaşayan Musa Kipici, tarlasında yaralı bir kızıl akbaba görünce durumu yetkililere bildirdi.

Köye gelen jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri, akbabayı teslim alarak DKMP'ye götürdü.

Bölgede görülen 4 akbaba türünden biri olan ve doğaya sağladığı faydasıyla bilinen kızıl akbaba, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.

Iğdır'da yaralı kızıl akbaba tedavi altına alındı

Iğdır'da yaralı kızıl akbaba tedavi altına alındı

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Iğdır, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title