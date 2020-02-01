Iğdır'da yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı
Haberler » Güncel » Iğdır'da yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı - Haber

Iğdır'da yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı

Iğdır'da bir vatandaşın yaralı halde bulduğu leylek koruma altına alındı.

01.02.2020 20:24 | Son Güncelleme: 01.02.2020 20:24
Iğdır'da yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı

'da bir vatandaşın yaralı halde bulduğu leylek koruma altına alındı.

köyü kırsalında yaralı leylek bulan Selahattin Timar, durumu görevlilerine bildirdi.

Köye gelen görevliler yaralı leyleği teslim aldıktan sonra kentte veteriner kontrolünden geçirdi.

Veteriner hekim kontrolünde, tüfekle vurulduğu belirlenen leylek tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler