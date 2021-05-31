Iğdır'da yaralı bulunan İshak kuşu tedavi edilip doğaya salındı
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Iğdır'da yaralı bulunan İshak kuşu tedavi edilip doğaya salındı

Iğdır'da yaralı bulunan İshak kuşu tedavi edilip doğaya salındı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Iğdır'da yaralı halde bulunan "tarım dostu" İshak kuşu, tedavi edilip doğal ortamına bırakıldı.

Iğdır'da yaralı halde bulunan "tarım dostu" İshak kuşu, tedavi edilip doğal ortamına bırakıldı.

Bağlar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, bölgede etkili olan şiddetli rüzgardan dolayı bir kuşun düşüp yaralandığı görünce Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerine bilgi verdi.

Bölgeye gelen DKMP ekibi, kuşun tarım arazilerindeki fare ve diğer kemirgenleri avlayarak doğal dengeye katkı sunduğu için "tarım dostu" olarak bilinen İshak kuşu (Otus scops) olduğunu ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yaralandığını belirledi.

DKMP ekibince korumaya alınan kuş, yaklaşık 1 haftalık tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya salındı.

Bir baykuş türü olan, uzun kulak püskülleri bulunan ve ağaçlık alanlar ile yerleşim bölgeleri yakınındaki bahçelerde yaşayan İshak Kuşu'nun, değişik tonlarda kahverengi ve boz desenli tüyleri bulunuyor.

Kanat açıklıkları 47–54 santimetre aralığında olan ve ağaç deliklerindeki yuvalarına 3 ile 6 arasında değişen yumurta bırakan İshak Kuşu, geceleri böcek ve diğer küçük omurgasızlarla besleniyor.

Iğdır'da yaralı bulunan İshak kuşu tedavi edilip doğaya salındı
Iğdır'da yaralı bulunan İshak kuşu tedavi edilip doğaya salındı
Iğdır'da yaralı bulunan İshak kuşu tedavi edilip doğaya salındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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