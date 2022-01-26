Iğdır'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Haberler
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Iğdır'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Iğdır'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Iğdır'da çetin kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için yemleme yapıldı.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da çetin kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için yemleme yapıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP), İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için karla kaplı Ağrı Dağı ile Pamuk Dağı eteklerine 200 kilogram et ile 100 kilogram buğday bıraktı.

AA / Bülent Mavzer - Son Dakika Haberleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Iğdır, Güncel, Haber

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