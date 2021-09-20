Iğdır'da üzüm hasadına sayılı günler kaldı - Haberler Ekonomi
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Iğdır'da üzüm hasadına sayılı günler kaldı

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Haberler | Ekonomi

Iğdır'da üzüm hasadına sayılı günler kaldı Iğdır'da dikim alanı son yıllarda gittikçe artan ve çiftçi için yeni kazanç kapısı olan üzüm hasadına sayılı günler kaldı.

Iğdır'da üzüm hasadına sayılı günler kaldı

IĞDIR - Iğdır'da dikim alanı son yıllarda gittikçe artan ve çiftçi için yeni kazanç kapısı olan üzüm hasadına sayılı günler kaldı.

Doğu illerinin yaşadığı sert soğuk havanın aksine mikroklima iklimi ile adeta Akdeniz havası yaşayan Iğdır, Doğu Anadolu'nun önemli meyve üretim alanlarından biri. Kentte meyve ve sebzelerde hasatlar birbirini izliyor. Iğdır'a has tadı ve kokusu olan üzüm çeşitlerinin hasadına sayılı günler kala çiftçiler son hazırlıklarını yapıyor. Hasadına sayılı günler kalan Iğdır üzümü, çevre illere sevk edilerek kentin ekonomisine ve çiftçinin bütçesine katkı sağlanacak. Iğdır Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, kentte hasatların birbirini izlediğini belirterek, " Şu an devam eden şeftali hasadımız var, inşallah bir hafta on gün içinde de üzüm hasatlarımız başlayacak. Mayıs ayında başlayan hasatlar eylül, ekim aylarına kadar değişik günlerde devam ediyor" dedi.

Hasadına sayılı günler kalan üzümün verimin sevindirici olduğunu belirten çiftçi Hasan Zor, "Bir haftaya kadar üzüm hasadına başlayacağız, üzümümüz verimlidir. Şimdiye kadar bu üzümleri suladık, ilaçladık bu güne getirdik. Bir hafta sonra üzümün hasadını yapıp pazara götüreceğiz" dedi.

Iğdır'da üzüm hasadına sayılı günler kaldı

Iğdır'da üzüm hasadına sayılı günler kaldı

Iğdır'da üzüm hasadına sayılı günler kaldı

Iğdır'da üzüm hasadına sayılı günler kaldı

Iğdır'da üzüm hasadına sayılı günler kaldı

Iğdır'da üzüm hasadına sayılı günler kaldı
İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Ekonomi Haberleri
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Haber: Iğdır'da üzüm hasadına sayılı günler kaldı - Haberler Ekonomi
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