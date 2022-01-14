Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 14 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 14 kişi yakalandı

Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 14 kişi yakalandı
AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, farklı adreslerde yaptıkları aramalarda metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirdi, 14 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılardan emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2'si, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer 12 şüphelinin polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Aleyna, intihar notunu ruj kalemiyle yazmış

Aleyna, intihar notunu ruj kalemiyle yazmış

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title