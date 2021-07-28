Iğdır'da uyuşturucu tacirlerine ve kaçakçılara geçit yok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Iğdır'da uyuşturucu tacirlerine ve kaçakçılara geçit yok

Iğdır'da uyuşturucu tacirlerine ve kaçakçılara geçit yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde uyuşturucu tacirlerine ve kaçakçılara yönelik yapılan operasyonlar sonucu 51 kişi tutuklandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde uyuşturucu tacirlerine ve kaçakçılara yönelik yapılan operasyonlar sonucu 51 kişi tutuklandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde çok sayıda uyuşturucu madde, kaçak sigara paketi, kaçak cep telefonu ve kaçak kazı malzemesi ele geçirildi. 10 Haziran 2021 tarihinden bu yana yapılan operasyonlar sonucu 51 kişi yakalanırken konuya ilişkin Iğdır Valiliği'nden ise şu açıklama yapıldı:

"Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve kaçakçılıkla etkin mücadeleye yönelik olarak 10 Haziran 2021 tarihinden itibaren icra edilen operasyonlar neticesinde 28 olay açığa çıkartılarak 51 şüpheli yakalanmıştır. Bu olaylarda 25 gr metamfetamin, 90 gr esrar, 1 gr bonzai, 11 gr eroin, 58 kök kenevir bitkisi, 1198 paket kaçak sigara, 13 adet kaçak cep telefonu ve muhtelif kaçak kazı malzemeleri ele geçirilmiştir. Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca, özellikle çocukları ve gençleri hedef alan zehir tacirlerine yönelik kararlı mücadeleye ve Devletimizin menfaatlerini korumak için kazancı ile yasadışı örgütlere mali kaynak sağlayan her türlü kaçakçılık faaliyetleriyle olan mücadeleye mesai mefhumu gözetmeksizin kararlılıkla devam edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." - IĞDIR

Iğdır'da uyuşturucu tacirlerine ve kaçakçılara geçit yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Telefon tartışmasında kan döküldü! Cani koca, eşini bıçaklayarak öldürdü
Telefon tartışmasında kan döküldü! Cani koca, eşini bıçaklayarak öldürdü
Düzensiz göçmen geçişleri sınır duvarlarıyla engellenecek
Düzensiz göçmen geçişleri sınır duvarlarıyla engellenecek
Balık tutmak için girdiği derede hayatını kaybetti
Balık tutmak için girdiği derede hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Derya Uluğ Seda Sayan Fatma Girik Bülent Serttaş
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Iğdır'da uyuşturucu tacirlerine ve kaçakçılara geçit yok - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 16:49:15. #1.16#

title