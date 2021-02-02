Iğdır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı
02.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:50
Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Bu kapsamda gözaltına alınan 4 kişinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız