Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
27.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:50
Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il dışından uyuşturucu getiren kişilere yönelik çalışma yaptı.
Arama yapılan 3 şüphelinin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız