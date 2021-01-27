Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

27.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:50
Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il dışından uyuşturucu getiren kişilere yönelik çalışma yaptı.

Arama yapılan 3 şüphelinin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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