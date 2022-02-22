Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 20 kişi yakalandı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları ya da kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda eroin, esrar, metamfetamin, bonzai, sentetik ecza malzemesi ve hassas terazi, briket ve sandalyeye gizlenmiş uyuşturucu madde ile kullanılması yasak haplar da ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 20 kişiden 18'i, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan diğer 2 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Bu kişilerden biri savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.