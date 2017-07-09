Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 7 gram uyuşturucu madde ile 2 adet sentetik ecza maddesi ve uyuşturucu kullanımına yarayan bir adet aparat ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - IĞDIR