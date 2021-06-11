Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 33 kişi yakalandı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 33 şüpheli şahıs yakalandı.

Iğdır'da uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 24 olay açığa çıkarılırken 33 şüpheli şahıs ise yakalandı. Ayrıca operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişek ele geçirildi.

Konuya ilişkin Iğdır Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile etkin mücadeleye yönelik olarak 08 Nisan 2021 tarihinden itibaren icra edilen operasyonlar neticesine 24 olay açığa çıkartılarak 33 şüpheli yakalanmıştır. Bu olaylarda 90 gr metamfetamin, 68 gr esrar, 7 gr bonzai, 1 gr eroin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 38 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca, özellikle çocukları ve gençleri hedef alan zehir tacirlerine yönelik kararlı mücadeleye ve Devletimizin menfaatlerini korumak için kazancı ile yasadışı örgütlere mali kaynak sağlayan her türlü kaçakçılık faaliyetleriyle olan mücadeleye mesai mefhumu gözetmeksizin kararlılıkla devam edilecektir." - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı