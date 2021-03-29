Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde satışı yapan 3 kişi tutuklandı.

Aracında uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu suçunu itiraf etti: Pişmanım
Aracında uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu suçunu itiraf etti: Pişmanım

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde satışı yapan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde satışı yapan 5 şahıs gözaltına alındı. Iğdır ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan ve gözaltına alınan 5 şüpheli şahıstan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyon kapsamında 65 gram metamfetamin, 3 gram esrar ve çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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