Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
07.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:20
Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Suveren Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında yapılan uygulamada, 2 farklı araç içerisinde 40 gram metamfetamin maddesi bulundu.
Ayrıca, uyuşturucu madde kullanımını sağlayan 2 aparat da ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız