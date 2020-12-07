Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

07.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:20
Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Suveren Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında yapılan uygulamada, 2 farklı araç içerisinde 40 gram metamfetamin maddesi bulundu.

Ayrıca, uyuşturucu madde kullanımını sağlayan 2 aparat da ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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