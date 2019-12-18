Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

18.12.2019 09:04 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:08

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu 2 şahıs gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.K. isimli şahsın bulunduğu araçta yaptığı arama sonucu 80 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi. E.K. isimli şahsın uyuşturucu maddesini Ö.A. isimli şahıstan aldığını tespit eden ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak sucundan şahısları gözaltına aldı. - IĞDIR

Kaynak: İHA