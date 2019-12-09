Iğdır'da uyuşturucu operasyonu
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Iğdır'da uyuşturucu operasyonu

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında 5,5 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

09.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:36
Iğdır'da uyuşturucu operasyonu

İl Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında 5,5 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır Merkez Suveren Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında şüpheli araçlara yönelik arama yaptı. Yapılan kontrol ve aramalarda şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde 5,5 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan üç şüpheli şahıs gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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