Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 kişiyle ilgili çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı takip sonucu 3 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların üst ve adreslerindeki aramalarda 2 bin 100 gram sentetik uyuşturucu ile 3 ruhsatsız tabanca ve 5 cep telefonu ele geçirildi.