Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Iğdır'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 25 kişiye işlem yapıldı, 1kişi tutuklandı.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 25 kişiye işlem yapıldı, 1kişi tutuklandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentte düzenlediği uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Ekiplerin düzenlediği operasyonda 53.2 gr esrar, 2.46 gr eroin, 58,5 gr metamfetamin, 2,67 gr bonzai, 329 adet sentetik ecza ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 25 kişiye işlet yapıldı, 1 kişi ise tutuklandı. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Iğdır, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title