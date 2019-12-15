Iğdır'da üniversite öğrencileri, kadına şiddete karşı pedal çevirdi
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Iğdır'da üniversite öğrencileri, kadına şiddete karşı pedal çevirdi

Iğdır'da üniversite öğrencileri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için cinayete kurban giden kadınların fotoğraflarını astıkları bisikletleriyle tur attı.

15.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 15.12.2019 18:52
Iğdır'da üniversite öğrencileri, kadına şiddete karşı pedal çevirdi

'da üniversite öğrencileri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için cinayete kurban giden kadınların fotoğraflarını astıkları bisikletleriyle tur attı.

Beden Eğitimi ve Yüksekokulu öğrencileri, bisikletleriyle "Kadına şiddet insanlığa ihanettir" pankartı açarak Valilik yolunda bir araya geldi. Öğrenciler, Zübeyde Hanım Bulvarı'na kadar pedal çevirip bir süre Tansu Çiller Caddesi'ni trafiğe kapattı.

2. sınıf öğrencisi Sibel Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, topluma hizmet dersleri kapsamında bisikletleriyle etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Derslerde toplumun önemli sorunlarını ele alıp çeşitli yürüyüş ve etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Toprak, "Bugünkü yürüyüşümüzde 'kadına şiddete hayır" sloganıyla yola çıktık ve bunu sporla birleştirerek bir tema oluşturup yürüyüş düzenledik. Buradaki amacımız kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmaktır." dedi.

Öğrencilerden Mehmet Şirin Çakmak da amaçlarının toplumu bilinçlendirmek olduğunu belirterek, "Kadın cinayetlerinin ve şiddetinin durması için Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi biz de Iğdır'da sloganlarımız ve yürüyüşlerimiz ile sesimizi duyuracağız." diye konuştu.

Kaynak: AA
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