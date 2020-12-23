Iğdır'da ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı

Iğdır'da etkili olan kar yağışı ve yoğun tipiden dolayı ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Iğdır'da etkili olan kar yağışı ve yoğun tipiden dolayı ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri, kentin yüksek kesimlerdeki köylerde kar mücadele çalışması başlattı.

Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kent merkezinde 2 ve Tuzluca ilçesine bağlı 10 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Iğdır İl Özel İdaresi'nce oluşturulan karla mücadele ekipleri, il genelinde yağan kar yağışının ardından kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Gürbulak Köyü Muhtarı Mahmut Şentürk, dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle köylerinın yolunun kapandığını belirterek, "Şehirle bağlantımız kesilmişti, ekiper geldi yollarımızı açtı. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer