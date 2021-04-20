Iğdır'da tüfekle vurulan kaya kartalı tedavi altına alındı

Iğdır'da yaralı halde bulunan, nesli tükenme tehlikesindeki kaya kartalı tedavi altına alındı.

Iğdır'da yaralı halde bulunan, nesli tükenme tehlikesindeki kaya kartalı tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Karakuyu köyünde yaşayan Cahit Akpınar, köyde yaralı bir kaya kartalı buldu.

Durumun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne (DKMP) bildirilmesi üzerine köye gelen ekipler, yaralı kartalı alarak tedavi merkezine götürdü.

Merkezde incelemesi yapılan kartalın, uçarken av tüfeğiyle vurulduğu, kanatlarında saçma tanelerinin olduğu belirlendi.

Burada ilk müdahalesi yapılan kaya kartalı, tedavi için Kars Kafkas Üniversitesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız