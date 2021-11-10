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Iğdır'da trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Iğdır'da trafik kazası: 3 yaralı

Iğdır'da ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Iğdır-Kars yolu Yaycı köyü mevkiinde meydana geldi. Kavşağı dönmeye çalışan ticari araç ile otomobil çarpıştı. Çarpışma etkisi ile otomobil yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonrası olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından yaralanan 3 kişi hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

Iğdır'da trafik kazası: 3 yaralı

Iğdır'da trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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