Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı
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Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı

Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde sabah saat 05.10 sularında trafik kazası meydana geldi. Stabilize yola giren aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü olay yerinde bulunan üst geçidin altında sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibiyle polis ekipleri sevk edildi. Üst geçidin altına sıkışan araç itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmayla çıkarılırken kazada ağır yaralanan araç sürücüsü ise bölgeye sevk edilen ambulans yardımıyla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan araç sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. - IĞDIR

Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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