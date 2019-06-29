Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı

Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı

Iğdır'ın Aralık ilçesinde meydana gelen kazada devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı

Iğdır'ın Aralık ilçesinde meydana gelen kazada devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Aralık ilçesi yakınlarında meydana geldi. Cemal Avcı yönetimindeki 33 ALS 11 plakalı tır, Gödekli köyü mevkinde devrilerek yan yattı. Yaralanan sürücü, Iğdır Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan sürücünün, hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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