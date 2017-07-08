Iğdır'da trafik kazası: 1 ölü



IĞDIR - Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Iğdır Tuzluca kara yolu üzeri Ali Kamerli Mahallesi Şemsettin Uzun Caddesi üzerinde meydana geldi. Tuzluca'dan Iğdır istikametine seyir halinde olan Bekir K. yönetimindeki 06 FE 5413 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda bulunan elektrik direğine çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Bekir K. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil çekici ile kaldırımdan kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.