Iğdır'da tır şarampole yuvarlandı

MERSİN (İHA) - Iğdır-Doğubayazıt yolunda yoldan çıkan tır, şarampole yuvarlandı.

Kaza, Iğdır-Doğubayazıt karayolu Suveren mevkiinde meydana geldi. Hasan Şule kontrolündeki, 76 DR 638 plakalı tır, Mersin'den yüklediği temizlik malzemesini alarak Iğdır'a doğru yola çıktı. Iğdır-Doğubayazıt karayolu Suveren mevkiinde merkeze 7 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yolda 50 metre sürüklendi. Tır Şoförü Hasan Şule, tırdan inerek çekici çağırdı. O esnada şarampolün kenarında olan tır, büyük bir gürültü ile şarampole yuvarlandı. Şoförün önceden tırdan inmesi ile şoför kazadan yara almadan kurtulurken tırda ve yüklü olan temizlik malzemesinde büyük hasar meydana geldi. Çevreye dökülen malzemeler daha sonra firmaya ait başka bir araca yüklendi. - IĞDIR

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