Iğdır'da teröre tepki

15.09.2019 19:36

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırıya tepki göstermek ve HDP önünde eylem yapan annelere destek vermek amacıyla Iğdır'da bir araya gelen 40 sivil toplum kuruluşunun temsilcisi, ortak basın açılmasıyla terörü lanetledi.

Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bulunan İnsanlık Anıtı önünde toplanan 40 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri dev Türk bayrağı açtı.

Ortak basın metnini okuyan Memur-Sen Iğdır Şubesi Başkanı Erkan Çiğdem, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin saldırısına tepki göstermek, HDP önünde eylem yapan annelere destek vermek ve terörü lanetlemek için bir araya geldiklerini söyledi.

Son dönemde ordunun ve polisin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonların amacına ulaştığını ifade eden Çiğdem, şöyle konuştu:

"Operasyonların ardından hain terör örgütünün kaçacak yeri, sığınacak bir ini kalmamıştır. Yok olmaya mahkum olan örgüt, bu durumdan kurtulmak için en iyi bildiği yolu kullanmaya yeniden başlamış ve sivil vatandaşlarımızı bir kez daha hedef almıştır. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sivil vatandaşları taşıyan aracın geçişi sırasında patlatılan patlayıcı ile maalesef 7 vatandaşımız şehit olmuştur. Bu saldırı bir kez daha göstermiştir ki, terör örgütü, kirli emellerini gerçekleştirmek için asker, polis, sivil ayırmadan sadece kan dökmeye odaklanmıştır. Ancak bilinmelidir ki ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden bu hain saldırılar karşısında, milletimizin gösterdiği dayanışma ve kararlılık, teröre karşı vereceğimiz en anlamlı cevap olacaktır."

Çiğdem, Türkiye'nin hiçbir terör örgütü karşısında diz çökmeyeceğini belirterek, terör ve teröristle mücadelede, millet adına mücadele eden kahraman güvenlik güçlerinin hep yanında ve arkasında olduklarını vurguladı.

Açıklamanın ardından Diyanet- Sen Iğdır Şube Başkanı İdris Armağan'ın şehitlerin ruhları için dua okudu.

Kaynak: AA