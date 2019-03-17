Iğdır'da Terör Operasyonu

Iğdır'da düzenlenen terör operasyonunda aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin de olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2015 yılının Ağustos ayında Ağrı Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları engellemeye çalışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu sözde "canlı kalkan" çadırı kurarak Ağrı Dağı bölgesinde "güvenlik güçlerinin operasyonlarına engel olmak" suçundan eski Tuzluca belediye başkan yardımcısı Neşegül Can, DBP İl Eş Başkanı Şemam Kalkan, HDP belediye meclis üyeleri Mehmet Sadık Aras, Yener Akarslan ve Ahmet Karaca, HDP'nin belediye meclis üyesi Adayı Halis Güney, eski HDP il genel meclisi üyeleri Kemal Tuğran ve Mehmet Sıddık Kırang, DBP yöneticisi Abdulselam Çekim, HDP Tuzluca ilçe yöneticisi Abdullah Tosun, eski DBP il başkanı Kemal Kum, eski DBP Tuzluca ilçe başkanı Alican Calayır ile HDP üyesi Nuri İlkin gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Aynı soruşturmayla ilgili 3 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

Kaynak: AA