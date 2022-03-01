Iğdır'da TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası başladı - Haberler

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Iğdır'da TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası başladı

AA, Hüseyin Yıldız - Güncel
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Iğdır'da TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası başladı

Iğdır'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından organize edilen 23 Nisan Futbol Turnuvası başladı.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından organize edilen 23 Nisan Futbol Turnuvası başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, "Mahallede Maç Var" sloganıyla Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Futbol Sahasında düzenlenen turnuvanın ilk maçında, Kafkas Spor, Mehmet Akif Ersoy Spor'u 7-3 yendi.

Spor Şube Müdürü Savaş Kaya, burada futbolculara hitaben yaptığı konuşmada, "Mustafa Kemal Atatürk diyor ki; ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim. Sizler de bu sözlere layık olmaya çalışın, hepinize başarılar dilerim." dedi.

Kentten 10 erkek, 4 kız futbol takımının mücadele edeceği turnuvada 1. olan takımların oyuncularına tablet, 2. takımın oyuncularına elektrikli scooter, 3. takımın oyuncularına ise drone hediye edilecek.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

23 Nisan, Futbol, Iğdır, TBMM, Güncel, Haberler

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